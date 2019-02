Am Montag kurz vor 6.45 Uhr kam es auf der Autobahn A6 auf der Höhe Seedorf zu einem Selbstunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autolenker von Lyss herkommend in Richtung Bern unterwegs.

In einer leichten Rechtskurve kollidierte das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen mit der Mittelleitplanke, fuhr in der Folge über Überhol-, Normal- und Pannenstreifen und geriet daraufhin auf eine Böschung. Das Auto drehte sich in der Folge und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.