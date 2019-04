Auto stürzt mehrere Meter tief in eine Schlucht

Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ereignete sich in Moutier ein spektakulärer Autounfall. Eine Autolenkerin fuhr von Court her in Richtung Moutier, als sie in einer Kurve in der Schlucht von Court von der Strasse abkam.

Das Auto durchbrach die Leitplanke und stürzte mehrere Meter in die Tiefe, ehe es von Bäumen gebremst wurde und auf dem Dach zum Stillstand kam. Wie Ramona Mock, Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage erklärte, wurde die Autolenkerin beim Unfall verletzt. Nach der Erstbetreuung vor Ort wurde sie mit der Rega ins Spital geflogen.