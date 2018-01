Auto prallt in Tramhäuschen beim Wankdorf

Wie Bernmobil twittert , ist es am Donnerstagabend mitten im Feierabendverkehr beim Wankdorf Center zu einem Unfall gekommen, der die Tramlinie 9 zwischen zwischen Guisan- und Wankdorfplatz für rund eine Stunde lahmgelegt hat:

25.01.2018, 16:53 Uhr: Auf der Linie 9 ist infolge eines Verkehrsunfalls die.. https://t.co/ZFYa1H9PdT — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 25. Januar 2018

Nach Angaben der Kantonspolizei Bern ist kurz vor 16.45 Uhr ein Auto in die Tramhaltestelle Wankdorf Center geprallt. Der Wagen fuhr auf dem Rasenziegelparkplatz nahe der Haltestelle, als er aus noch zu klärenden Gründen in deren Rückseite prallte. Daraufhin kippte eine Glaswand und traf einen wartenden Mann, wie die Polizei in einer Mitteilung weiter schreibt.

Der Mann wurde leicht verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gefahren werden. Der Beifahrer des Autos wurde mit derselben Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Neben Polizei und Sanität stand auch die Berufsfeuerwehr Bern im Einsatz. Beim Unfall war Fahrzeugflüssigkeit ausgelaufen. Die Papiermühlestrasse musste zwischen Guisan- und Wankdorfplatz in Fahrrichtung Wankdorfplatz während rund einer Stunde gesperrt werden.

