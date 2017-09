Auto mit laugenartigen Flüssigkeit übergossen

In der Nacht auf Donnerstag wurde am Stadtgraben in Nidau ein parkiertes Auto beschädigt. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern vom Donnerstagnachmittag wurde der Wagen zwischen 21.30 Uhr und 8.00 Uhr von einer unbekannten Täterschaft mit einer laugenartigen Substanz übergossen.

Der dabei entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Zum Binden der Flüssigkeit wurde der Chemiestützpunkt der Berufsfeuerwehr Biel aufgeboten. Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heisst, bestand für die Bevölkerung keine Gefahr.

Die Polizei sucht Zeugen: 032 344 51 11. (sih/pkb)