Auto landet nach Ausweichmanöver auf Feld

Am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr ist es in Lyss zu einem Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mitteilt.

Nach aktuellen Erkenntnissen musste ein Autolenker, der auf der Austrasse in Richtung Autobahneinfahrt Lyss Süd unterwegs war, einem schwarzen Auto, das nach der Bahnunterführung auf der Gegenfahrbahn einen hellgrauen Wagen überholte, abbremsen und ausweichen. Dabei geriet er rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Feld zum Stillstand.

Wie die Polizei schreibt, wurde beim Unfall niemand verletzt. Am Auto und im Feld entstand jedoch ein hoher Sachschaden über mehrere zehntausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen: 032/ 344 51 11. (sih/pkb)