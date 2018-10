Auto in Baum geprallt, Lenker verletzt

Am Samstagabend kurz vor 18.40 Uhr hat sich auf der Hardernstrasse in Lyss ein Selbstunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist ein von Busswil herkommendes Auto im Bereich der Verzweigung Hardern auf eine Verkehrsinsel in der Strassenmitte geraten. Das Fahrzeug prallte in eine Verkehrstafel und in einen Baum; es überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 65-jährige Lenker wurde beim Unfall verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Rund zweieinhalb Stunden musste der Verkehr wechselseitig geführt werden, bis die Unfallstelle geräumt war. Die Polizei hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang sowie den Umständen aufgenommen. (mb/pkb)