Auto fängt in Bieler Innenstadt Feuer

Am Donnerstagabend um 17.45 Uhr musste die Feuerwehr an die Neumarktstrasse in Biel ausrücken, weil ein Auto brannte. Nach Angaben von Polizeisprecher Christoph Gnägi bemerkten die Insassen die Rauchentwicklung im Wagen rechtzeitig, so dass sie das Fahrzeug anhalten und unverletzt aussteigen konnten.

Daraufhin hat das Fahrzeug Feuer gefangen, das jedoch von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Wegen des Brandes musste die Neumarktstrasse in Richtung Neumarktplatz einseitig gesperrt werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

(sih)