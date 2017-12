Auto kracht in Haus – 21-Jähriger verletzt

Am Dienstag um zirka 03.45 Uhr kam es in Schüpfen zu einem spektakulären Selbstunfall. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto von Schüpfen her in Richtung Suberg unterwegs, als es in einer Rechtskurve in Bundkofen ins Schleudern geriet und von der Strasse abkam.

Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem abgestellten Anhänger, ehe es in die Fassade der Liegenschaft 515 prallte und auf dem Dach zum Stillstand kam.

Der Lenker wurde verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der 21-jährige Mann musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden am Haus beträgt ersten Schätzungen zufolge gegen hunderttausend Franken.

Die Strasse zwischen Bundkofen und Kosthofen musste während rund fünf Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Zur Betreuung von betroffenen Personen wurde weiter das Care Team des Kantons Bern aufgeboten. (flo/pkb)