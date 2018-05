Aussicht auf mehr Aua

Auawirleben - die Highlights

Mehr Stoff, weniger Nabelschau schauspielerischer Eitelkeiten – etwa so liesse sich das diesjährige Auawirleben-Programm eindampfen. Hier die Highlights.

Es gibt Krieg: «Campo Minado / Minefield» der argentinischen Autorin, Regisseurin und Performerin Lola Arias handelt vom Falklandkrieg – genauer ­gesagt von den Veteranen, die davon erzählen.

Es gibt Geld: «Trials of Money» des Genfer Regisseurs Christophe Meierhans stellt das Geld vor Gericht. Ist es schuldig oder unschuldig? Die Verhandlung dauert geschlagene vier Stunden, dennoch wird von grosser Spannung berichtet.

Es gibt Unglück: In «Mining Stories» von Silke Huysmans und Hannes Dereere geht es um ein Minenunglück, das sich 2015 in Brasilien ereignete. Hier hat kaum jemand davon Notiz genommen, dort hat das Ereignis, an dem Mitteleuropa nicht ganz unschuldig ist, ganze Landstriche verwüstet.

Es gibt Humor: Die Britin Ursula Martinez hat einmal in einer Zaubershow ein rotes Tuch in ihrer Vagina versteckt. Das ging durchs Netz, und Martinez erhielt kistenweise anzügliche Fanpost. In «My Stories, Your Emails» erzählt sie davon.

Das Festival wird am Mittwoch, 16. 5., um 22 Uhr im Festivalzentrum im Progr eröffnet. Dort finden auch diverse Rahmenveranstaltungen statt.

Auawirleben: 16. bis 26. 5., diverse Orte in Bern. www.auawirleben.ch.