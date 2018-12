Ausgerechnet Gampelen

Dass der Kanton Bern nächstes Jahr einen zweiten provisorischen Transitplatz für ausländische Fahrende eröffnen will, ist seit Monaten klar. Um den Standort machten die Verantwortlichen allerdings stets ein Geheimnis. Bis jetzt, da landauf, landab die Gemeindeversammlungen angesagt sind. Behörde um Behörde gibt die zu behandelnden Geschäfte bekannt, und siehe da: In Gampelen wird am Freitagabend über einen «provisorischen Platz für Fahrende» informiert, so die Ankündigung zu Traktandum 10.