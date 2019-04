Ausgebüxte Kuh ist immer noch auf der Flucht

Acht Tage ist es mittlerweile her, dass in Wattenwil bei Worb eine Evolèner Kuh abgehauen ist. Eine Woche lang war sie wie vom Erdboden verschluckt, ehe sie am Montagmittag im Wald bei Enggistein von einem Reiter gesehen wurde. Sie einzufangen, war aber unmöglich. Die Kuh habe sofort wieder das Weite gesucht, berichtet Besitzer Kurt Schmutz. Es sei aber gut zu wissen, dass sich die Kuh noch in der Nähe aufhalte. So bestehe die Chance, sie doch noch einzufangen.