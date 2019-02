Nein zur Volksabstimmung

Die Lindendorf-Wohnblöcke gehören zehn verschiedenen Eigentümern: Pensionskassen, Anlagestiftungen und Immobilienfirmen. Zum Teil haben sie ihre Liegenschaften vor kurzem saniert; dort wird in nächster Zeit kaum aufgestockt. Die Mehrheit der Häuser hat seit dem Bau aber kaum Erneuerungen erfahren. Diese werden in den nächsten Jahren ohnehin saniert – und könnten bei dieser Gelegenheit aufgestockt werden.

Noch ist die Aufstockungsmöglichkeit aber nicht in trockenen Tüchern. Eigentlich wollte der Gemeinderat die Überbauungsordnung am 19. Mai freiwillig dem Stimmvolk vorlegen. Das will das Parlament nicht. Jedoch könnten zum Beispiel Mieter das Referendum ergreifen: Falls 300 Bürger unterschreiben, kommt die Aufstockung des Lindendorfs doch noch vors Volk.