Aufregung im Pendlerparadies

Für Autopendler liegt Oberwangen günstig. Die S-Bahn hält jede halbe Stunde, zudem befindet sich das Dorf noch in den Kernzonen des Libero-Verbundes, was die Weiterfahrt in die Stadt spürbar verbilligt.

Dazu kommt, dass die Fahrzeuge in den weissen Feldern beliebig lange stehen dürfen – zum Ärger der Anwohner, die in dieser Situation umso schwerer einen Parkplatz finden.

Mit einer Einsprache gegen ein Bauvorhaben, das ohne eigene Parkplätze auskommen wollte, hat der Ortsverein das Thema letztes Jahr aufs Tapet gebracht. An der Vereinsversammlung erklärte Daniel Matti als Chef der Könizer Verkehrsabteilung, wieso die Gemeinde in Oberwangen auf die blaue Zone verzichtet: Gebiete mit beschränkter Parkdauer seien bisher in den «eher urbanen» Teilen von Köniz eingerichtet worden.

Klar, das Dorf eigne sich in der Tat zum Umsteigen. Hingegen brächte es nichts, die blaue Zone nur in Oberwangen einzurichten. «Dann verschieben wir das Problem einfach nach Niederwangen.»

Matti sagte aber auch, dass der Gemeinderat seine Praxis überdenken könnte, wenn das ganze Wangental die blaue Zone klar wünsche. Wie steinig der Weg dazu wäre, wurde gleich klar: Als ein Votant sagte, auch mit der heutigen weissen Zone gebe es genug Parkplätze, ging ein aufgebrachtes Raunen durch den Saal. (Berner Zeitung)