Auf die Besetzung folgt der Abriss

Zollikofen Noch einmal regt sich Widerstand gegen den geplanten Abbruch des ehemaligen Bauernhauses an der Bernstrasse in Zollikofen. Ein Kollektiv hat das Gebäude besetzt. Mehr...

Zollikofen Das Bauernhaus an der Bernstrasse in Zollikofen kann abgerissen werden. Der Beschluss des Gemeinderates ist rechtens, so der Statthalter. Mehr...