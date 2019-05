Auf den Spuren Einsteins

Sechser im Zeugnis

Vor dem Zytgloggeturm kommt die Zeitdilatation zur Sprache, jenes Phänomen der Relativitätstheorie, das besagt, dass bewegte Uhren langsamer laufen. Die Erklärungen stossen nicht bei allen auf Verständnis. «Das ist uns zu hoch», sagt ein Rentnerpärchen.

Am Waisenhausplatz dann, im heutigen Progr, habe Einstein Kontakte mit Wissenschaftlern gepflegt und Experimente durchgeführt. An der Speichergasse lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Einsteins Schwester Maja, die (ebenfalls alias Nicole Berger) in persona auftritt. Das Vorurteil, ihr Bruder sei immer ein schlechter Schüler gewesen, stimme nicht, sagt sie. Sie reicht ein Zeugnis herum, das von Sechsern nur so wimmelt.

Die Führung endet mit einem Blick auf die Universität, wo Einstein 1908 die erste Vorlesung gab. Es kamen nur drei Hörer, seine drei besten Freunde.

Führungen: Mi, 12.6., 18 Uhr; Sa, 6.7., 14 Uhr; weitere im zweiten Halbjahr 2019. Treffpunkt: Mosesbrunnen Münsterplatz. Dauer: circa 75 Minuten. 25 Franken.