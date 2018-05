Auf Standortsuche für die SRG

Die Regierungen der Stadt und des Kantons Bern wollen den ­Bereich Information des Schweizer Radios SRF unbedingt in Bern behalten. SRF-Direktor Ruedi Matter dagegen drängt auf eine Verlagerung von 150 Arbeitsplätzen von ­Radiojournalisten nach ­Zürich. Die Kontrahenten kämpfen nun um die Deutungs­hoheit in dieser Frage.

Von aussen erhält man zudem den Eindruck, dass die Kommunikationsstrategie der SRG nicht kongruent ist. Die SRG schreibt in ihrer Mitteilung vom April, dass sie «in Erwägung» ziehe, das Radiostudio in Bern nach Zürich-Leutschenbach zu verlegen. Dagegen erweckte SRF-Direktor Ruedi ­Matter in einem Interview, das vergangene Woche in dieser ­Zeitung erschienen ist, den Eindruck, dass es keine Alternative zur Verlegung des Radiostudios nach Zürich gebe.

Die Immobilienfrage

Bei einem Wegzug der Radio­journalisten nach Zürich ­hätte die Generaldirektion ihr Immo­bilienproblem gelöst. Denn sie würde dann das Hochhaus an der Giacomettistrasse verlassen und ins Gebäude an der Schwarztorstrasse ­ziehen, wo heute das Radio­studio eingerichtet ist.

Die SRG-Zentrale belegt um die 300 Arbeitsplätze. Hinzu ­kommen 100 Mitarbeiter von Swissinfo, die auch am neuen Standort arbeiten sollen.

Rede und Gegenrede

Bleibt dagegen das Radiostudio in Bern, stellt sich die Frage, wohin die SRG-Zentrale ziehen könnte. SRF-Direktor Ruedi Matter versuchte im Interview den Eindruck zu erwecken, dass die Suche kaum erfolgversprechend sei: «Bis heute liegt uns kein entsprechendes Angebot vor», sagte er.

«Die Suche nach einem geeigneten Objekt läuft nach wie vor», entgegnet Hans-Jürg Gerber, Leiter des Wirtschaftsraums Bern. Das ist die Wirtschafts­förderungsstelle der Stadt und umliegender Gemeinden. «Es hat in der Stadt Bern diverse Standorte, die infrage kommen. Die Evaluation läuft auf Hochtouren. Aber letzten Endes entscheiden die Besitzer der Immobilien», fügt Wirtschaftsförderer Gerber an.

Ein Immobilienspezialist, der nicht genannt werden will, kann sich einen scharfen Kommentar zu Matters Aussage nicht verkneifen: «Es ist ein grosser Witz, wenn man den Eindruck erweckt, dass sich in Bern keine ­Immobilie für 300 bis 400 Arbeitsplätze ­finden lässt», sagt er.

Die Varianten im Quartier

Bei der Evaluation stand offenbar zuerst der Sitz der Zollverwaltung an der Monbijoustrasse 40 im Vordergrund. Dieser liegt gegenüber dem Radiostudio und somit ideal. Aber diese Variante ist vom Tisch. Laut Jonas Spirig vom Bundesamt für Bauten und Logistik will der Bund das Gebäude im Jahr 2020 sanieren. ­Danach steht es wieder der Zollverwaltung zur Verfügung.

«In der Stadt Bern kommen diverse Standorte für die SRG-Zentrale infrage.»Hans-Jürg Gerber, Wirtschaftsraum Bern

Nur 300 Meter vom Radio­studio entfernt liegt das grosse Bürogebäude an der Belpstrasse 23. Dieses ist sofort verfügbar und bietet genügend Platz für die SRG-Zentrale. Das Gebäude ­gehört der Swiss Life.

Zudem gibt es weitere Gebäude, die mittelfristig zu einer ­Option werden könnten. So will der Energieversorger EWB aus dem Gebäude an der Monbijou­strasse 11 ausziehen. Allerdings ­frühestens im Jahr 2025.

Im Gespräch ist offenbar auch der ehemalige Ascom-Hauptsitz an der Belpstrasse 37. Haupt­mieter ist dort derzeit Postauto Schweiz. Gut geeignet wäre auch das blaue Gebäude an der Kreuzung der Schwarztorstrasse und der Belpstrasse. Dort ist die Fachhochschule Bern eingemietet. Diese will ­indes bis zum Umzug in den neuen Campus bleiben. Und das kann noch Jahre dauern.

Optionen in der ganzen Stadt

Weitet die SRG den Suchperi­meter auf die anderen Quartiere aus, gibt es weitere Möglichkeiten wie den Neubau Trio neben den Hauptsitzen von Post und SBB oder die Gebäude an der Ostringautobahn, wo heute das ­Bundesamt für Polizei eingemietet ist.

Offensichtlich gilt auch bei der Suche nach einer grossen Immobilie das Sprichwort: Wer sucht, der findet. (Berner Zeitung)