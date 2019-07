«Auf See kehren sich die Dinge um»

Claus-Peter Reisch, wenn jemand in der Aare ertrinkt, macht mich das betroffen. Menschen, die im Mittelmeer sterben, sind aber weit weg. Muss ich mich schämen?

Wenn wir im Urlaub in Malta oder in Tunesien am Strand planschen und Eis essen, schnorcheln und segeln, gehen 200 Kilometer weiter weg Schlauchboote unter und Menschen sterben. Das ist weniger weit voneinander entfernt als mein Haus in Oberbayern von Bern.