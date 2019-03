Der Kanton wollte dies eigentlich geschehen lassen und dem Fluss in jenem Bereich mehr Platz geben. Als Ersatz für die verschwindende Allee schlug er 2017 den Bau eines Alternativwegs rund 40 Meter landeinwärts vor.

Was folgte, war eine kleine Revolution: Bürger aus Muri und Umgebung gingen auf die Barrikaden. In einer Petition sammelten sie in Rekordzeit 3500 Unterschriften, zogen Geologen und Juristen bei, welche die Pläne des Kantons öffentlich in Frage stellten. Der Druck zeigte Wirkung, die Kantonsbehörden legten einen Marschhalt ein.

Der vorläufige Kompromiss: Der Uferweg soll die nächsten fünf Jahre vorerst mit einer provisorischen Massnahme vor weiterer Erosion geschützt werden. Erst dann wird entschieden, wie weiter.

Providurium keine Option

In Muri atmete man auf. Und als die provisorische Massnahme – Baumstämme zur Bändigung der Strömung – im letzten März beim Uferweg installiert wurde, keimte sogar die Hoffnung auf, das Provisorium könnte am Ende zum Providurium werden, und alles bliebe beim Alten. «Wenn sich diese Massnahme als wirksam herausstellt, sie uns nicht allzu viele Ressourcen kostet und damit auch die Bevölkerung zufrieden ist, wäre das eine gute Lösung», sagte damals Thomas Marti, Leiter Umwelt und Verkehr bei der Gemeinde.

Die Bilanz nach einem Jahr Provisorium spricht jedoch kaum für dieses Szenario. Zwar würden die provisorischen Schutzmassnahmen ihre Funktion erfüllen und hätten die Erosion verlangsamt. «Stoppen werden sie diese aber nicht können», sagt Thomas Wüthrich, Bereichsleiter Wasserbau beim kantonalen Tiefbauamt. Wie erwartet, werde der betroffene Uferabschnitt weiterhin stark angeströmt.

Für Wüthrich ist klar: «Auf Dauer reicht diese Lösung nicht aus.» Die Erosion aufhalten und den Uferweg retten könnte nur eine harte Verbauung aus Steinblöcken. Eine solche ist jedoch tabu, weil sich der Uferweg in einem Auengebiet von nationaler Bedeutung befindet. Wie soll es also nach der Zeit des Provisoriums weitergehen? Wüthrich spielt bei dieser Frage den Ball weiter. «Es liegt an der Gemeinde, Vorschläge für das weitere Vorgehen zu machen.»