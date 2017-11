«Auch uns hat er über den Tisch gezogen»

So platzen Ferienträume. «Anfang Februar 2017 gingen wir auf Empfehlung eines guten Freundes in ein Reisebüro in Belp, um unsere Jubi­läumsreise zu buchen», berichtet ein Ehepaar, das seit 40 Jahren verheiratet ist. Die Reise sollte nach Mauritius und La Réunion gehen, das Paar zahlte sofort, so hatte es der Reisebüroinhaber verlangt.

Das war ein Fehler. Vom Veranstalter der Reise erfuhren die Eheleute, dass die Hotels und Flüge zwar reserviert, aber nicht bezahlt worden waren – und dass der Reisebüroinhaber «unauffindbar» sei. «Zum ersten Mal in unserem Leben sind wir auf einen Betrüger reingefallen.»

Sie waren Opfer des Belper Reisebüros Holiday Maker ge­worden.

Der Rest ist bekannt: Das Büro ist seit Wochen geschlossen. Der Inhaber hat sich aus dem Staub gemacht und offenbar eine Stange Geld mitgenommen. Die Behörden haben den Konkurs über die Firma eröffnet, die Polizei ermittelt, insgesamt sieht es nicht so gut aus für den Inhaber, für den aber nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt.

Auch nicht so gut sieht es für eine Reihe von Kunden aus, die bei Holiday Maker Ferien gebucht und die Rechnung bezahlt haben, am Ende aber mit leeren Händen dastanden. Als Retter in der Not hat sich nun das Berner Reisebüro Lehmann anerboten. Es schenkt drei betroffenen Familien Ferien im Wert von bis zu 5000 Franken.

Nach einem Aufruf haben sich sechs Kunden gemeldet, ihre Geschichten sind jetzt auf der Facebook-Seite aufgeschaltet. Auch das Ehepaar, das Ferien auf Mauritius und La Réunion gebucht hatte, berichtet dort von seinen Erlebnissen. Nun werden die Gewinner ermittelt.

Die Geschichten gleichen sich. Die Kunden wunderten sich über die eigenwilligen Zahlungsmodalitäten, bezahlten die Reise dann doch – und erhielten statt gültiger Reservationen und Tickets nur leere Versprechungen. Hinzu kommt: Das Büro verfügt über keine Kundengeldabsicherung.

Eine andere Familie hatte zwei Jahre lang für Ferien auf den Malediven gespart. «Wir buchen seit Jahren unsere Reisen bei Holiday Maker, waren bis jetzt eigentlich zufrieden mit der Beratung», schreibt sie. «In den letzten Jahren haben wir den Inhaber immer besser kennen gelernt und haben gemeint, dass wir gute Freunde sind.» Sind sie nicht. Auch sie warteten vergeblich auf die Reiseunterlagen.

Bekannte gehören ebenso zu den Geprellten. «Er ist unser Ladennachbar, und wir haben unsere Mauritius-Reise bei ihm im Frühling gebucht und bezahlt.» Das nützte nichts. «Trotz guten nachbarschaftlichen Verhältnisses hat er aber auch uns über den Tisch gezogen.» Eine Woche Strandferien auf Lanzarote buchte ein Kunde aus Belp. «Er war freundlich und zuvorkommend, man grüsste sich im Dorf.» Als er die Dokumente abholen wollte, stand er vor verschlossenen Türen.

Ein Ehepaar konnte seine Reise zwar wie geplant antreten, Badeferien in Miami und eine Kreuzfahrt in der Karibik, doch dann kam Hurrikan Irma dazwischen. «Wir haben den Hurrikan zum Glück gut überstanden und wir leben, dafür sind wir unendlich dankbar», berichten sie. Aber anders als vom Reisebüroinhaber versprochen wurde ihnen der Preis für die stornierte Kreuzfahrt nicht zurückerstattet. Das Geld haben sie abgeschrieben. «Unser Anwalt macht uns wenig Hoffnung.» (Berner Zeitung)