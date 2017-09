Auch nach der Sanierung günstig

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bern besitzt in der Berner Altstadt rund 50 Liegenschaften; allein im Mattequartier sind es über 40. Dort werden ab Januar 2018 nun 33 Wohnungen in insgesamt 7 Häusern komplett saniert: an der Schifflaube, im östlichen Teil der Badgasse (vis-à-vis vom Restaurant zum Zähringer) sowie am Bubenbergrain. Bei Letzterem ist sogar ein ­zusätzlicher Anbau mit drei ­grossen 4½-Zimmer-Wohnungen geplant.

«Neu ist zudem, dass die Wohnungen am Bubenbergrain künftig über einen grösseren Balkon verfügen, mit Sicht auf eine neu gestaltete Parkanlage», sagt Angelo Michetti von der Campanile + Michetti Architekten AG, die das Projekt realisiert. Dieser Aussenraum soll familiengerecht gestaltet werden, mit einem Wasserbecken, Pflanzen sowie «wahrscheinlich» einer Feuerstelle.

Keine einzige Einsprache

Ab Januar 2018 werden zuerst ­jene Häuser an der Schifflaube modernisiert. Es sind zwei Liegenschaften, die um 1890 gebaut wurden. Jene an der Badgasse und am Bubenbergrain stammen aus den 1950er- bis 1970er-Jahren. «Wir haben das Projekt in ­enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und der Stadtgärtnerei erarbeitet», sagt Franco Masina, Präsident der Gemeinnützigen Baugenossenschaft. Fast unglaublich, aber wahr: «Es ist keine einzige Einsprache eingegangen», meint Masina.

Die grössten Eingriffe in den Wohnungen würden Bäder, Küchen, das ganze Leitungswesen sowie die Schalldämmung ausmachen. An der Badgasse sollen zudem neue Lukarnen für mehr Licht in den Wohnungen sorgen. Und schliesslich werden zum Teil Lifte eingebaut. Beim Umbau werden zum Teil 1- und 2-Zimmer-Wohnungen zugunsten einer grösseren Wohnung zusammengelegt. Die Arbeiten werden in drei Etappen ausgeführt und dauern bis Ende 2020.

Drei Zimmer ab 840 Franken

Bewohnerinnen und Bewohner, die von der Sanierung betroffen sind, müssen während der Bauzeit ausziehen. Franco Masina sagt, dass man mit ihnen eine Lösung gefunden habe, die an der Mieterinformation positiv aufgenommen worden sei. «Sie können vorübergehend in eine leer stehende Wohnung in eines unserer Häuser ziehen.» Mit dem Umbau der Mattehäuser würden keine Luxuswohnungen gebaut. Das würde auch dem Zweck der Genossenschaft widersprechen, der da heisst: «Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bern erwirbt, saniert und baut Immobilien mit dem Zweck, moderne und günstige Wohnungen anbieten zu können.»

Ein Beispiel: Eine komplett sanierte 3-Zimmer-Wohnung am Bubenbergrain wird laut Franco Masina zwischen 840 und 1019 Franken monatlich kosten. Die Richtlinien der Genossenschaft sehen unter anderem vor, dass eine Wohnung nur dann vermietet wird, wenn sie höchstens einen Raum mehr aufweist, als Personen darin wohnen. «Wenn aber Kinder beispielsweise aus einer 4-Zimmer-Wohnung ausziehen, werfen wir die Eltern ­natürlich nicht raus», hält Masina fest. (Berner Zeitung)