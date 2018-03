Auch Stadtrat will massiv in den Berner Wohnungsmarkt eingreifen

Jetzt muss der Gemeinderat an die Arbeit: Der Stadtrat hat ihn gestern Abend beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, die dem Fonds für Boden und Wohnbaupolitik mehr Kompetenzen gibt. Der Stadtrat stimmte einer interfraktionellen Motion von SP/­Juso, GB/JA sowie GFL und EVP mit 42 Ja- zu 25 Nein-Stimmen zu. Das war keine Überraschung: Die Motion war von 43 Stadt­rätinnen und Stadträten unterzeichnet worden. Der Fonds soll nun die Kompetenz erhalten, in den nächsten vier Jahren Wohnliegenschaften im Wert von insgesamt 60 Millionen Franken zu kaufen. Das letzte Wort in dieser Frage wird das Volk haben. Es ist das Ziel von Finanzdirektor ­Michael Aebersold, dass die Volksabstimmung im ersten Quartal 2019 stattfinden wird.

Warnung vor Risiken

In der engagiert geführten De­batte äusserten sich die Vertreter von FDP und SVP kritisch. FDP-Fraktionschef Bernhard Eicher warnte: «Aktuell ist der Kauf von Mehrfamilienhäusern kaum sinnvoll, sind die Preise hierfür schlicht irrational hoch. Die Stadt Bern würde also Liegenschaften zu massiv überteuerten Preisen kaufen. Es gibt keinen dümmeren Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren», sagte er. Zudem sei es eine Illusion, wenn man glaube, dass die Stadt mit einem ­Investitionsvolumen von 60 Mil­lionen den Wohnungsmarkt beeinflussen könne.

Auch SVP-Sprecher Daniel Lehmann sprach sich gegen die Motion aus: «Die Stadt wird nur zu interessanten Wohnungen kommen, wenn ein Verkäufer diese aus Überzeugung an die Stadt verkaufen will. Zudem besteht die Gefahr, dass die An­gebote der Stadt zu einer Preissteigerung führen werden.»

Auch die Grünliberalen und die CVP-/BDP-Fraktion sprachen sich gegen die Vorlage aus: «Mit Annahme der ­Motion würden wir dem Fonds einen Blankokredit gewähren. Wenn der Fonds ein Objekt kaufen will, dann tut er dies. Und dann verschuldet er sich», sagte Fraktionssprecher Peter ­Ammann. «Der Finanzdirektor soll nicht in überbordendem Eifer den Hauseigentümer-Zampano spielen», betonte CVP-Sprecher Michael Daphinoff.

Die Argumente der Linken

Angesichts der Mehrheiten im Saal hatte SP-Vertreter Johannes Wartenweiler ein leichtes Spiel: «Der Bedarf an Wohnraum für kleinere und mittlere Einkommen ist gross. Es ist richtig, dass die Stadt aktiv auf dem Liegenschaftsmarkt tätig wird. Sie soll rasch den Bedarf von tausend Wohnungen im vergünstigten Bereich zusammenkaufen und -bauen», sagte der Fraktionssprecher.

Sein Parteikollege Martin Krebs betonte, dass die Stadt bei Transaktionen sehr rasch handeln müsse. Deshalb sei es wichtig, dass der Wohnbaufonds den Rahmenkredit im gewünschten Umfang erhalte. (sny)