«Auch Lachen gehört zur Trauer»

Seit zwei Jahren gibt es den Verein Familientrauerbegleitung.ch. «Seither steigt die Nachfrage stetig», meint Annyett König, die zurzeit selber drei Familien betreut und zwei Familienvätern telefonisch zurate geht.



Weil der Verein aktuell die einzige Organisation ist, die sich auf trauernde Kinder fokussiert, sei man bemüht, in der ganzen Schweiz aktiv zu sein. Der Hauptsitz des Vereins ist deshalb in Luzern, die Hälfte des Vorstandes besteht jedoch aus Bernerinnen. Beim Verein engagiert sind insgesamt sechzehn Trauerbegleiterinnen – männliche Berater hätten sich bisher noch keine gemeldet.



Bei einer längeren Krankheit sei es ratsam, sich bereits vor dem Tod des Familienmitglieds beim Verein zu melden. «Dann können wir die Kinder auf das Bevorstehende vorbereiten», erklärt Annyett König. Den Hilfesuchenden wird dann eine der Fachpersonen vermittelt, und es kommt zu einem ersten Treffen, vorzugsweise bei den Familien zu Hause.



«Wir setzen uns gemeinsam an den Tisch, stellen uns den Kindern vor und erklären ihnen, weshalb wir da sind.» Je nach Familiensituation werden dann verschieden viele Treffen organisiert – etwa einmal pro Monat, durchschnittlich fünf- bis siebenmal. Anschliessend werden die Kinder meist an eine Trauergruppe vermittelt, etwa an die Wald-Kindertrauergruppe Bern oder die Jugendtrauergruppe in Luzern.



Pro Sitzung verrechnet die Trauerbegleiterin einen Stundensatz von 120 Franken. Wer sich die Begleitung nicht leisten kann, hat die Möglichkeit, beim Verein ein Gesuch zu stellen. «Wir verfügen dank vielen Unterstützern, wie etwa Sponsoren, Legaten oder privaten Spendern, auch über die Möglichkeit, einen Teil der Beratung zu subventionieren», fügt König an.



Für den Verein sei es wichtig, dass jede Familie die Dienstleistung in Anspruch nehmen könne – unabhängig von der finanziellen Situation. «Wenn man sieht, dass es den Kindern dank unserer Begleitung besser geht, ist das mehr wert als jeder Lohn.»



Trauernden Familien zu helfen, sei für König eine Herzensangelegenheit. Und dennoch sei es wichtig, dass der Verein auch finanziert und honoriert werde. «Unsere Arbeit stärkt die Gesellschaft und lässt Menschen auch in Krisenzeiten wachsen», sagt Annyett König, mit Blick auf ihre eigenen Kinder, überzeugt. (sm)