Auch Ittigen setzt auf Publibike

Die Berner Agglomerationsgemeinde Ittigen will bis im Frühling 2019 sieben bis neun Veloverleihstationen aufbauen. Das hat der Gemeinderat entschieden. Die Stationen betreiben wird die Publibike AG.

Der Ittiger Gemeinderat teilte am Donnerstag mit, er habe den Leistungsvertrag mit dieser Firma genehmigt. Auch eine Vereinbarung mit der Stadt Bern hat der Gemeinderat verabschiedet. Ittigen wolle mitwirken bei der von der Stadt Bern angestossenen konsequenten Veloförderung als Schwerpunkt der Verkehrspolitik.

Die Publibike-Fahrräder sind in den letzten Tagen in die Schlagzeilen geraten, weil die Schlösser leicht zu knacken sind, sofern man den richtigen Kniff kennt. Die Publibike AG sucht nun nach Lösungen. Der Betrieb in Bern läuft weiter. (tag/sda)