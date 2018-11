Atmosphärische Störung

Es ist immer das gleiche Dilemma. Alle wollen jederzeit und überall erreichbar sein. Aber niemand will eine Mobilfunkantenne in unmittelbarer Nachbarschaft. Diese Diskussion sorgt in Zuzwil derzeit für rote Köpfe. «Im Dorf ist die Netzabdeckung schlecht», erklärt Gemeindepräsident Rolf Gnehm (BDP). Deshalb sei der Gemeinderat aus der Bevölkerung öfter gefragt worden, warum er nichts gegen dieses Funkloch unternehme. Nun liegt eine mögliche Lösung auf dem Tisch. Und sofort hagelte es Kritik am Gemeinderat mit dem Grundtenor: «Gehts noch?»