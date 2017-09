Asyldokumente landeten im Abfall

Der Absender des Briefs will anonym bleiben, er unterschreibt als «Steuerzahler». Ganz und gar nicht anonymisiert sind hingegen die Dokumente, die im Umschlag sind. Es handelt sich um Akten von zwei ehemaligen Bewohnern der Notunterkunft in Münchenbuchsee. Diese wird per Ende September geschlossen. Offenbar sind die Mitarbeitenden der Flüchtlingshilfe der Heilsarmee, welche die Unterkunft betreibt, bereits am Aufräumen und haben es nicht so genau genommen. Denn der «Steuerzahler» hat die Dokumente, sie befinden sich in zwei Klarsichtmäppchen, nach eigenen Angaben neben einem Container bei der Unterkunft gefunden.

Es sind zum Teil unterschriebene Originaldokumente, etwa ein inzwischen abgelaufener Ausweis für Asylsuchende. Und ein Nichteintretensentscheid des Staatssekretariats für Migration auf ein Asylgesuch sowie Vorladungen beim Migrationsdienst des Kantons Bern. Eine Mutationsmeldung, dass der Mann verschwunden sei – Aufenthaltsort unbekannt. Weiter befinden sich in den Papieren Antragsformulare für die Sozialhilfe und Gutscheine für Arztbesuche. Das aktuellste Dokument in den beiden Mäppchen ist inzwischen über ein Jahr alt.

Ein schwerer Fehler

Bei der Flüchtlingshilfe der Heilsarmee Bern sind die Verantwortlichen erschrocken, als diese Zeitung ihnen die Papiere vorlegte. «Anstatt im Schredder vernichtet oder archiviert zu werden, müssen diese Dokumente auf ungeklärte Weise aus der Unterkunft gelangt sein», sagt Geschäftsführer Lukas Flückiger. Hier sei ein schwerer Fehler passiert, die Datenschutzvorschriften seien missachtet worden. «Es handelt sich um teilweise besonders schützenswerte Personendaten.»

Anzeige eingereicht

Erste Nachforschungen hätten ergeben, dass beim Aufräumen wohl etwas schiefgelaufen sei. Ob aus Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit, kann Geschäftsführer Flückiger noch nicht beurteilen. Mutwilligkeit oder Absicht will er niemandem unterstellen. Die Heilsarmee hat aber Anzeige gegen unbekannt eingereicht und prüft derzeit genau, wie die Dokumente an Dritte gelangen konnten.

Es sei nicht aussergewöhnlich, dass noch Akten von Personen, die längstens nicht mehr in der Unterkunft wohnten, noch einige Monate vor Ort aufbewahrt würden, legt Geschäftsführer Flückiger dar. Die Heilsarmee sei sogar verpflichtet, bestimmte Daten für eine gewisse Zeit nach ­Austritt der Klienten aufzubewahren.

Mails sind verschlüsselt

Lukas Flückiger betont, dass bei der Flüchtlingshilfe der Heilsarmee der Datenschutz höchste Priorität habe und die Mitarbeitenden entsprechend geschult würden. So werde der Mailverkehr mit den nationalen und ­kantonalen Behörden über ein verschlüsseltes Programm abgewickelt. Das gleiche Sicherheitssystem gelte für die interne elek­tronische Post. Dokumente, die nicht mehr benötigt würden, müssten geschreddert werden. In jeder Unterkunft stehen Geräte dafür zur Verfügung. In der nächsten Zeit würden die Papierdossiers nach und nach verschwinden, sagt Lukas Flückiger. Alles werde elektronisch abgelegt, gesichert.

