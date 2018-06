Asche in Kehrichtsack löste Brand aus

Am 2. Juni brannte an der Looslistrasse in Bern-Bethlehem ein Mehrfamilienhaus. Nun ist die Brandursache geklärt. Nach Erkenntnissen des Dezernats Brände und Explosionen, ist das Feuer von nicht vollständig erloschener Kohle oder Asche, die sich in einem Kehrichtsack befand, ausgelöst worden.

Vom in Brand geratenen Kehrichtsack, der auf einem Balkon im Dachgeschoss gelagert war, breitete sich das Feuer in der Folge auf den darüber liegenden Dachstock des Gebäudes aus. Die Dachstöcke von drei Mehrfamilienhäusern an der Looslistrasse wurden zerstört.

Beim Brand wurde niemand verletzt. An Teilen des Dachstocks sowie mehreren darunter liegenden Wohnungen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund eine Million Franken belaufen.

