Arpad Boa sitzt, unten beim Marzili in der ehemaligen Ryff-Fabrik, an seinem Laptop und hebt ab. Er fliegt, von Ausserholligen her, in weitem Bogen über die Länggasse, wie er sie sich in fünfzig Jahren vorstellt. Seine Computeranimation zeigt einen imposanten Stadtteil mit Blockrandbebauung, auch auf den heute unbebauten oder bewaldeten Arealen zwischen Autobahn und bestehendem Länggassquartier.