Konflikt ohne Folgen

Vor knapp vier Jahren gelangte die Miteigentümergemeinschaft der Siedlung Höheacker an die parlamentarische Aufsichtskommission. Sie war nicht zufrieden mit dem Entscheid des Gemeinderats, wonach die Abwasserleitung in privater Hand verbleibe. Bei der Kommission stiess sie auf offene Ohren.

Denn aus deren Sicht war die Rechtslage «nicht eindeutig», wie Kommissionsmitglied Andreas Oestreicher (GLP) im März 2017 an einer Parlamentssitzung erklärte. Die Leitung sei für die Miteigentümer eine grosse Last, der Unterhalt sei teuer. Zudem schrieb die Kommission in einem Bericht, die Bauabteilung habe die Gesuche der Anwohner während Jahren nicht bearbeitet.

Der Gemeinderat wies diese Kritik allerdings vehement zurück und erklärte: Die Kommission sei nicht für juristische Beurteilungen zuständig. Dieser Zwist zwischen dem Gemeinderat und der Kommission hatte allerdings keine Folgen.