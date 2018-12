Anti-Pnos-Demo verlief friedlich

Für Samstag riefen linke Kreise zu einer Kundgebung in Bern unter dem Motto «Bunt statt braun!» auf. Mit der Demo soll gegen den gleichentags in der «Region Bern» stattfindenden Pnos-Parteitag protestiert werden. Wo genau sich die am äussersten rechten Rand politisierende Partei versammelt, wird nicht kommuniziert. Laut Telebärn soll der Parteitag in Oensingen (SO) stattfinden.