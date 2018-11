Anti-Pnos-Demo startet beim Bärengraben

Der Stadt Bern steht wieder ein Demonstrationstag bevor. Für Samstag rufen linke Kreise zu einer Kundgebung unter dem Motto «Bunt statt braun!» auf. Mit der Demo soll gegen den gleichentags in der «Region Bern» stattfindenden Pnos-Parteitag protestiert werden. Wo genau sich die am äussersten rechten Rand politisierende Partei versammelt, wird nicht kommuniziert. Laut Telebärn soll der Parteitag in Oensingen (SO) stattfinden.