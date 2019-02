Was verbindet einen nackten Menschen, einen ausgestopften Braunbären und einen ausgestopften Schimpansen? Sie treten heute Abend im Naturhistorischen Museum (NMBE) gemeinsam am Event «Drink ’n’ Draw» auf.

Rund um den Globus treffen sich Menschen an solchen Happenings, um zusammen zu zeichnen und zu trinken. Oder zu trinken und zu zeichnen, je nach Priorität. Ueli Johner hat diese Events von New York hierher importiert. «Ich wollte ausprobieren, ob das auch etwas für Bern ist», sagt er. Seit Herbst 2017 organisiert der 35-Jährige mit der Illustratorin Eva Rust «Drink ’n’ Draws» in Bern.