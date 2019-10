Angeklagte kann Widersprüche nicht auflösen

Die 28-jährige Ungarin, die der vorsätzlichen Tötung ihres damaligen Partners in dessen Wohnung in Schwarzenburg angeklagt ist, hat am Mittwoch vor Gericht Widersprüche in ihren Aussagen nicht auflösen können.

Die kleingewachsene, eher zierliche rotblonde Frau reagierte zunehmend irritiert auf die Fragen des Gerichts. Sie habe doch alles schon mehrfach zu Protokoll gegeben, sie wolle sich nicht mehr äussern, sagte sie. Doch das Gericht insistierte: «Sie sind die einzige, die bei der Tat anwesend war und uns sagen kann, was wirklich passierte», erklärte ihr der Gerichtspräsident.