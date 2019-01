Der seit Weihnachten vermisste Andrii aus Aegerten wurde gefunden. Wie die Polizei Rheinland-Pfalz am Dienstag meldete, konnte der 13-Jährige wohlbehalten in einer Wohnung in Ludwigshafen angetroffen werden. Der Schüler war in Begleitung eines 21-Jährigen. «Es ist beabsichtigt, Andrii noch heute an die Schweizer Behörden zu überstellen», so die Polizei weiter.