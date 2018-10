Anderegg und Ruch präsidieren neu Grünes Bündnis Stadt Bern

Das Grüne Bündnis der Stadt Bern (GB) hat zwei neue Parteipräsidentinnen: Die Mitglieder haben am Mittwochabend Ursina Anderegg und Rahel Ruch zu Co-Präsidentinnen gewählt. Sie ersetzen ab dem 1. November Stéphanie Penher. Anderegg ist seit 2016 Stadträtin und arbeitet in der Abteilung für Gleichstellung der Universität Bern, wie das Grüne Bündnis in einer Mitteilung schreibt. Die Historikerin präsidiert auch den Dachverband für offene Arbeit mit Kindern in der Stadt Bern (DOK).

Ruch gehörte früher der Jungen Alternative (JA!) an und wechselte 2013 zum Grünen Bündnis. Auch sie ist Stadträtin. Ruch koordiniert seit 2012 für eine Koalition von Schweizer Nichtregierungsorganisationen die Aktivitäten rund um die Konzernverantwortungsinitiative.

Mit der Wahl von Anderegg und Ruch folgte die GB-Basis einem Vorschlag des leitenden Parteiausschusses. Penher hatte Mitte Juni ihre Demission per Oktober angekündigt. Sie ist seit Anfang Juni neue Bereichsleiterin Verkehr und Kommunikation beim VCS Schweiz und konzentriert sich auf diese Aufgabe. Das Grüne Bündnis präsidierte sie während vier Jahren. (lub/sda)