«Anarchosozialistin» in Schwarzenburger Gemeinderat

Vera Diener aus Schwarzenburg mag Blumen, Pflanzen und Gärten. «Im Sommer schleppe ich sicher ein- bis zweimal pro Woche neue Pflanzen nach Hause», sagt die 21-Jährige. Man merkt es auch einem T-Shirt an, das sie gern trägt. «Garten Antifa» lautet die Aufschrift. Eine tiefere Botschaft sei darin aber nicht versteckt, sagt die Floristin. «Es ist einfach ein schönes Shirt.»

Allerdings weiss Diener nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit der Antifa-Bewegung etwas anzufangen. Sie gehört der Geschäftsführung der Juso Schweiz an, war im Vorstand der Juso Stadt Bern, bezeichnet sich als «Anarchosozialistin» – und sorgt mit ihrem Engagement schon mal für Aufsehen. Als sie letztes Jahr zusammen mit anderen Jusos eine Debatte im Grossen Rat mit Trillerpfeifen störte, wurde sie von der FDP angezeigt – und schliesslich gebüsst.

Es sind Aktionen wie diese, die nun manchen gestandenen Schwarzenburger Gemeindepolitikern die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Denn bald ist Diener eine der Ihren, Anfang Jahr wird sie für den zurück­tretenden SP-Mann Alexander Meucelin in den Gemeinderat nachrücken. «Sie soll sich in einer Exekutive so geben, wie sich das gehört», sagte Gemeindepräsident Martin Haller (SVP) dem «Bund». Und FDP-Präsident Walter Wenger setzte «ein grosses Fragezeichen hinter die Qualifikation von Frau Diener».

Weniger Bedenken hat hingegen Dieners Vorgänger. «Alle Leute, die wir aufstellen, sind wählbar», sagt Meucelin. Und Diener verfüge trotz ihres jungen Alters bereits über eine grosse Erfahrung. «Ich billige es ihr zu, dass sie es nebst ihren aktivistischen Tätigkeiten schafft, sich in das Gremium einzufügen.» Dort werde sie für frischen Wind sorgen. «Der Gemeinderat ist sehr männlich dominiert. Es könnte etwas in Bewegung kommen», sagt Meucelin. Er traut ihr auch das Finanzressort zu, das sie womöglich von ihm erbt.

Diener selbst ist sich durchaus bewusst, dass sie in Schwarzenburg eine andere Aufgabe hat als bei den Juso. «Es wird wichtig sein, dass man diskutiert und einen Weg findet.» Aber auch im Gemeinderat werde sie sich für eine gerechtere, soziale Welt und für eine intakte Umwelt einsetzen. Klar sei auch, dass sie sich erst einlesen und einarbeiten müsse. «Eine Herausforderung, auf die ich mich freue.»

Diener ist in Albligen aufgewachsen, heute ein Ortsteil von Schwarzenburg. In den letzten Jahren kam sie herum, lebte in Genf, im Internat auf dem Oeschberg, in Biel. «Je länger ich unterwegs bin, desto mehr spüre ich jeweils, wie gut es tut, daheim zu sein und auf dem Land zu leben.» Nun will sie erst mal eine Weile in Schwarzenburg bleiben. Als Gemeinderätin. «Das ist ein langfristiges Amt.»rei