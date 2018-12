Das Fusionsprojekt Thurnen ist auf gutem Weg. Alle drei Gemeindeversammlungen haben sich am Montagabend für eine Fortführung des Projekts entschieden. Die Resultate fielen überall klar aus. In Mühlethurnen stimmten die über 130 Stimmberechtigten ohne Gegenstimme Ja. In Kirchenthurnen lautete das Ergebnis 61 Ja zu 2 Nein, in Lohns­torf 56 Ja zu 5 Nein. «Das ist super», freut sich Christian Kneubühl (SVP), Gemeindepräsident von Mühlethurnen. Dort führte das Fusionsprojekt nicht zu einer einzigen Wortmeldung.