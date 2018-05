An der neuen Ortsplanung wollte keiner mehr rütteln

Die Vorgeschichte

Plötzlich gingen die Emotionen hoch, und im Zentrum standen nicht die Themen, für die die neue Könizer Ortsplanung zuvor als innovativ und wegweisend gelobt worden war. Es ging nicht darum, dass Grundeigentümer, die sich für eine Überbauung über die Parzellengrenzen hinweg zusammentun, mit einer höheren Ausnützung belohnt werden. Und auch nicht darum, dass Häuser an stark befahrenen Achsen zusammen- sowie Attikas zu Vollgeschossen ausgebaut werden dürfen.

Entzündet hatte sich die allgemeine Aufregung im letzten Mai vielmehr an den alten Einfamilienhausquartieren, in denen die Gemeinde eine dichtere Bebauung möglich machen wollte: Die Betroffenen wollten nicht hinnehmen, dass sie im schlechtesten Fall sogar ohne Neubauten für den Mehrwert ihres nun teureren Landes zahlen sollten. Die Eigentümer am Hangweg wehrten sich sogar grundlegend gegen eine Verdichtung in ihrem Quartier.

Nur Tage später stiegen auch die Bauern auf die Barrikaden. Sie störten sich an den stark vergrösserten Schutz- und Schongebieten und daran, dass die landwirtschaftliche Produktion dort nicht ausdrücklich garantiert werden sollte. Der derart von verschiedenen Seiten unter Druck geratene Gemeinderat handelte: Um die Vorlage in der bevorstehenden Urnenabstimmung nicht zu gefährden, gab er in allen zentralen Kritikpunkten nach.