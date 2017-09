Ein Tisch voller Telefone. Hin und wieder ruft jemand an. Welches Gerät klingelt bloss? Das gelbe? Das schwarze mit der Drehscheibe? Oder doch das ­rote?

Der Slapstick-Witz wiederholt sich im 80 Minuten langen Kammerspiel «Island» von Autorin Gornaya immer mal wieder. Grantler (Stéphane Maeder), der Staatspräsident eines nicht genannten Staates, bereitet sich auf den Besuch des isländischen Ministerpräsidenten Erikson vor, zur Feier der Völkerfreundschaft. Grantler hat keine Idee für seine Rede, dafür aber eine chaotische Entourage. Sie besteht aus einem Major (Florentine Krafft), einem Minister (Luka Dimic) und einem Sekretär (David Berger). Draussen demonstriert das Volk und wirft Steine, immer wieder ist ein Klirren zu hören. Bald erfahren wir: Der Staatsgast wird nicht eintreffen. Er wurde versehentlich an der Grenze erschossen. Denn Eindringlingen begegnet man in diesem Land grundsätzlich mit Argwohn.

Abgehobene Elite

Gornaya, die als Hausautorin von Konzert Theater Bern das Stück geschrieben hat, lässt gegensätzliche Charaktere aufeinander los, was Spannung bringt. Das Zaudern des Präsidenten, das Säbelrasseln der Majorin und das Taktieren des Ministers bringen Feuer in die Dialoge. Der gemeinsame Nenner dieser abgehobenen Führungselite: Das Volk ist für nichts zu gebrauchen. Statt endlich seine Rede zu schreiben, sinniert der Präsident: «Würde man die Schweinswurst einbal­samieren und den Menschen sagen, dass die Schweinswurst die Botschaft verkörpere, sie würden zur Schweinswurst pilgern wie nach Mekka oder Santiago di Compostela.»

Das Theater rund um einen lächer­lichen Führungs­zirkel bleibt dann doch Magerkost.

Politische Magerkost

Langweilig? Nein. «Island» ist immer wieder witzig, mal rasant, auch mal überraschend. Doch am Schluss bleibt das Stück als Polittheater rund um einen lächerlichen Führungszirkel dann doch Magerkost. Ist es eine Farce? Satire? Slapstick? Die teilweise wunderlichen Szenen suggerieren Tiefe, die der Text aber nicht mitbringt. Das lässt sich weder mit blanken Pos noch mit Kle­beband-Fesselszene kaschieren (Regie: Lorenz Nufer).

Alles geht den Bach runter. Der Sekretär – einsamer Rufer in der Wüste, ein Ausländer obendrein – ist es schliesslich, der seinen Hintern hinhält. Und so spielen der Major und der Minister Krieg in einem Brettspiel. Die Mäch­tigen würfeln um das Schicksal ihrer Untertanen. Das ist ein Klischee zu viel.



«Island»:Vidmar 2, Liebefeld. ­Vorstellungen bis 25. November. (Berner Zeitung)