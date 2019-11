Am Puls der Zeitung

Wie sieht der Tagesablauf auf der Redaktion der Berner Zeitung aus? Was braucht es alles, bis ein Artikel online publiziert und gedruckt werden kann? Wie steht es um die Zukunft von Printmedien?

Sieben Jugendliche aus der Region Bern konnten dies gestern hautnah miterleben. Interessiert an einer Ausbildung in der Medienbranche, nahmen sie am Schnuppertag auf der Redaktion dieser Zeitung in Bern teil.

Sie konnten den Zeitungsmacherinnen und -machern in den verschiedenen Ressorts über die Schulter schauen. In persönlichen Gesprächen und anhand von Kurzvorträgen erfuhren sie, wie Redaktorinnen und Redaktoren arbeiten.

Am Nachmittag gings dann über zum «kreativen Teil» des Programms. Die jungen Leute wurden in zwei Reportergruppen aufgeteilt und auf Fotopirsch geschickt. Das Thema: Mobilität. Am Ende wählte jede Gruppe ihr Lieblingsbild aus und kreierte dazu eine Bildlegende. Die Ergebnisse präsentieren wir hier auf dieser Seite.