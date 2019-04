Am Mittwoch beginnt in Bern die Badesaison

Bereits am Mittwoch sind die Freibäder in Bern bereit für den Sommerbetrieb. Als erstes öffnet das Freibad Wyler am Mittwoch, 1. Mai, dann startet die Ka-We-De am Samstag, 4. Mai. Am Samstag 11. Mai öffnen dann die Freibäder: Lorraine, Weyermannshaus und Marzili.