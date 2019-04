Der Preisvergabe gingen die morgendliche Bahnreise und ein straffes Tagesprogramm voraus. Um 8 Uhr bestieg Strauss mit einer Delegation von Mitarbeitern in Bern den Zug. Vorfreudig und ein wenig nervös. «Es ist einer dieser Momente, die man nur einmal im Leben erlebt», sagte sie.

Im internationalen Vergleich

Um den Museumspreis des Europarats können sich neu eröffnete Museen oder frisch renovierte wie das Museum für Kommunikation bewerben, ein Fachgremium entscheidet. «Für die Museen ist der Preis auch deshalb interessant, weil er zeigt, wie man im internationalen vergleich dasteht», sagt Jacqueline Strauss. Als sie im Dezember erfuhr, dass ihr Museum den Preis gewonnen hatte, «da blieb mir fast das Mittagessen im Hals stecken», erzählte Strauss im Zug nach Strassburg. Das Museum war völlig unvorbereitet. «Wir wussten nicht einmal, dass wir auf der Shortlist standen.»

Weit besser vorbereitet war die Delegation auf den Dienstag in Strassburg. Am Nachmittag stellte Strauss zusammen mit Ausstellungsleiter Christian Rohner vor einem Ausschuss des Europarats das Museumskonzept vor. «Wie können wir eine unsichtbare Sache wie die Kommunikation sichtbar machen?», fragte sie rhetorisch, präsentierte die Idee der Kommunikatoren (siehe Haupttext) und die wichtige Rolle der Besucher. Die kleine, aber interessierte Zuhörerschaft zeigte sich begeistert. Der Vorsitzende stellte in Aussicht, dass der Kulturausschuss des Europarats im Sommer in Bern tagen werde. Er freue sich bereits auf den Besuch im Museum für Kommunikation.

Zu den Gratulanten am Abend im ehrwürdigen Palais Rohan gehörten auch Stadtpräsident Alec von Graffenried, der in seinem Grusswort über Kommunikation und Stille sinnierte. Das Museum feiert seinen Preis auch mit dem Publikum, «weil es ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist», wie Jacqueline Strauss nach der Feier sagte. Am Donnerstag gibts Gratiseintritt für alle.