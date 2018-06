Altstadt-Läden künftig auch an Feiertagen offen

Geschäfte in der Unteren Berner Altstadt dürfen auch an Feiertagen öffnen. Der Grosse Rat hat am Donnerstag einer entsprechenden Gesetzesänderung mit 77 gegen 64 Stimmen bei 6 Enthaltungen zugestimmt.

Nach kontroverser Debatte stellte sich eine Mehrheit des Rates damit gegen die Regierung und die vorberatende Finanzkommission (Fiko), die sich gegen die Schaffung einer «Lex Altstadt» ausgesprochen hatte. Sie argumentierten mit einer Marktverzerrung, der Einschränkung der Sonntagsruhe und dem Kontrollaufwand.

Der Auftrag für die Gesetzesänderung ging auf eine vom Rat 2015 überwiesene FDP-Motion zurück. Der Liberalisierungsvorschlag kam in der Vernehmlassung allerdings nicht gut an. Sowohl die Berner Stadtregierung wie auch die Gewerbevereinigung Berncity stellte sich dagegen.

Das Parlament wollte trotzdem an der Sonderregelung festhalten. FDP-Grossrat Adrian Haas betonte, dass von dieser «leichten Flexibilisierung» vor allem kleine Familienbetriebe profitierten, da das eidgenössische Arbeitsgesetz die Beschäftigung von Angestellten an Sonntagen ohnehin verbiete.

Um den Skeptikern entgegenzukommen, schlugen die Liberalisierungsbefürworter eine Übergangsbestimmung im Gesetz vor. Demnach sollen die Erfahrungen nach vier Jahren überprüft werden. Dann soll das Parlament entscheiden, ob die Sonderregelung wieder aufgehoben wird oder unbefristet weiter gelten soll. Diesem «Kompromiss» stimmte das Parlament mit 113 gegen 33 Stimmen zu. (sda)