Als Bern YBs Europacup-Premiere verbot

Bern, Ende der 1950er Jahre: Im Zentrum beginnen die Arbeiten für den neuen Bahnhof. In der Reitschule drehen Schülerinnen auf Pferden ihre Runden, und am Stadtrand locken die Young Boys mit begeisterndem Fussball Tausende ins Wankdorfstadion. Zwischen 1957 und 1960 sollte YB mit Trainer Albert Sing viermal in Serie den Meistertitel holen.

In Bern war es ruhig. Die Welt aber befand sich ab Mitte der Fünfzigerjahre in der grössten politischen Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit mehreren Konfliktherden wie etwa der Suezkrise. Am 23. Oktober 1956 begann der ungarische Volksaufstand, der von den ­sowjetischen Besatzern blutig niedergeschlagen wurde. Die Schweiz und Bern bekamen die Folgen dieses weltpolitischen Ereignisses zu spüren – auch YB.

Die ungarischen Flüchtlinge

Tausende Ungarn flüchteten vor dem kommunistischen Regime. Die Schweizer Behörden liessen sie rasch und unbürokratisch einreisen, was international für Aufsehen sorgte. Bis Februar 1957 kamen 12'000 Ungarn im Land an. Die Schweizer Bevölkerung empfing sie mit einer Welle der Sympathie.

YB hatte sich mit dem Meistertitel 1957 für den erst zum zweiten Mal durchgeführten Europacup der Landesmeister qualifiziert, der in den Neunzigerjahren zur heutigen Champions League wurde. YBs Erstrundengegner allerdings sorgte für politische Nervosität: Vasas Budapest versprach einerseits Spitzenfussball.

Der ungarische Fussball stand in seiner Hochzeit, die «Goldene Elf», die Nationalmannschaft, dominierte den Weltfussball. Aber Vasas Budapest war andererseits auch der Verein des ungarischen Innen­ministeriums. Viele Schweizer Politiker lehnten jeden Kontakt mit «Sportlern von Moskaus Gnaden» strikte ab.

Auch die Stadtberner Regierung hatte Bedenken. Sie wies YB mit Nachdruck an, das Spiel gegen Budapest nicht in Bern durchzuführen. Der Zeitpunkt der Partie im Herbst 1957 sei aus Rücksicht auf den Jahrestag des ungarischen Volksaufstands ungünstig.

Die Gefahr von «Vorkommnissen im Zusammenhang mit Volkskundgebungen» sei erheblich. Auch an jedem anderen Datum müsse die Partie in Bern verboten werden. Wenn überhaupt, solle YB im Ausland gegen Budapest spielen. YB lenkte ein und vermeldete am 18. Oktober die Absage des Spiels in Bern.

YB-Heimspiel in Stuttgart?

Eine Forfaitniederlage kam für YB nicht infrage. Auf der Suche nach einem Ersatzspielort für das Europacupdebüt kamen die Berner auf Stuttgart. Trainer Albert Sing hatte Beziehungen aus seiner Zeit als Spieler bei den Stuttgarter Kickers spielen lassen. Doch drei Tage vor dem Spiel mit 14'000 verkauften Tickets kam die Meldung aus Stuttgart, dass das Spiel auch hier nicht statt­finden dürfe. Die Politik hatte beim Deutschen Sport- und beim Fussballbund interveniert.

Bei der Absage habe man sich an den Empfehlungen der Berner Stadtregierung orientiert, berichtete das «Berner Tagblatt». YB warb noch einmal bei der Stadtregierung für ein Spiel in Bern. Doch der Gemeinderat bekräftigte das Verbot einstimmig. Die «Einstellung der Bevölkerung zu den Vorgängen in Ungarn» sei zu berücksichtigen. «In Anbetracht früherer Vorfälle» könne das Spiel de­finitiv nicht hier stattfinden, ist im Protokoll nachzulesen.

Bei der Suche nach einem Austragungsort fand YB schliesslich Unterstützung beim Fussballverein Servette aus Genf. Der Verein hatte bei den städtischen Be­hörden erfolgreich für die Austragung im eigenen Charmilles-Stadion geworben. So ging die Europacuppremiere von YB am 20. November 1965 in Genf über die Bühne, mit Spielern wie Walter Eich, Willi Steffen, Heinz Schneiter, Toni Allemann, Ernst Wechselberger und Geni Meier.

Der Berichterstatter des «Berner Tagblatts» schwärmte von einer «Partie mit Länderspielformat». Wechselberger schoss die Young Boys vor 20'000 Zuschauern 1:0 in Führung, ein Eigentor kurz vor Schluss führte zum 1:1.

Im Bus durch Ungarn

Für das Rückspiel eine Woche später flogen die Berner nach Wien und fuhren mit einem Bus der Verkehrsbetriebe Wien gleich weiter nach Budapest. Die Reise durch das kommunistische Un­garn beeindruckte die Gruppe. Ein Chronist berichtete von Kampfspuren an Häusern, schwer bewaffneten Verkehrspolizisten, verschlossenen Gesprächspartnern und ärmlich gekleideten Menschen.

Das Spiel in Budapest fand bei Eiseskälte vor 25'000 Zuschauern statt und endete mit einer 1:2-Niederlange für YB, das Europacupabenteuer war vorbei. «Wir spielten auf einem Eisfeld», kri­tisierte YB-Trainer Albert Sing nach dem Schlusspfiff. Noch am Vortag habe man auf einem tadellosen Rasen trainieren können. Am Abend, enervierte sich Sing, sei dieser noch gespritzt worden.

Nach einer aufreibenden Rückreise mit langen Zollkon­trollen an der ungarischen Grenze kamen die YB-Fussballer wieder im beschaulichen Bern an. Im Gepäck hatten sie Dokumente der schweizerisch-ungarischen Freundschaft. Dutzende Ungarn hatten den Berner Fussballern in Budapest mit Tränen in den Augen Päckli in die Hand gedrückt. Mit der Bitte, diese auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, in Bern, ihren geflüchteten Kindern zu übergeben.

Einige Angaben dieses Textes stammen aus dem Buch «100 Jahre BSC Young Boys» von Charles Beuret. (Berner Zeitung)