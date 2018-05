Alles ist bereit für die Badegäste

Die Badis sind offen

Den Anfang machte das Mar­zili. Bereits seit Ende April ist das Freibad in der Stadt Bern offen. Heute nun gehen die meisten Badis in der Region Bern auf. Ausnahmen sind die Badi in Biglen, die am 26. Mai ihre Tore öffnet, und das Bad Eywald in Rüschegg, das am 20. Mai aufgeht.