Alles andere als Ferien

Böse Mäuler behaupten, dass ich auf der Alp Obriste Morgeten Ferien verbringe und ab und zu ein bisschen etwas schreibe. Das ist falsch. Denn ein Alpaufenthalt bedeutet in erster Linie Arbeit. Ungewohnte Arbeit in einer ungewohnten Umgebung, mit neuen Menschen, mit Tieren und all das weit weg der Zivilisation, heisst, meist ohne ­Handyempfang und Internet. Die Arbeitstage sind lang und hart, aber ich habe so viel Spass, dass es sich fast wie Ferien anfühlt. So sollte Arbeit eigentlich sein, ist sie aber normalerweise nicht, leider, oder nur in seltenen Fällen.

Um 6 Uhr schellt mein ­Wecker, und ich mache in der Küche des Stierenlagers, meinem temporären Zuhause, Katzenwäsche mit eiskaltem Wasser. Nach einem rund zehnminütigen Fussmarsch zur Alp Obriste Morgeten, trinke ich in der warmen Küche Kaffee mit frischer Milch. Bevor es richtig Zmorge gibt, holt Sennerin Martina Lempen mit Hund Rex die Kühe von der Weide. In der Zwischenzeit koche ich Tee, ­fülle den Thermos mit heissem Wasser und reinige Formen der Mutschlikäse, manchmal 35 Stück. Datiere die Käselaibe, die später ins Salzbad kommen.

Begleitet vom Pfeifen der Murmeltiere, ertönt Glocken­geläut. Die Kühe sind da. Sind sie im Stall angebunden, putze und striegle ich alle 17. Dann ist eine Stunde um – Zeit für ein währschaftes Zmorge mit Brot, Milch, Kaffee, drei Sorten Käse und Butter – alles hausgemacht.

Nach dem Zmorge machen sich Bäuerin Rosmarie Siegen­thaler und Martina Lempen ans Käsen, ich wasche das Geschirr. Danach marschiere ich zum Stierenlager, wo ich Gästezimmer und Massenlager aufräume und putze. Dabei denke ich darüber nach, was ich für die BZ schreiben will und fange bald einmal an, auf einem Stein ­sitzend, 50 Meter höher am ­Hügel, wo ich Internetempfang habe. Das Übermitteln ist schwierig, weil der Handy- und Internetempfang auf der Alp unregelmässig und schlecht sind.

Offenbar geht gar nichts, wenn es regnet. Nicht auszudenken, wie das bei einem ­Regentag vor sich gehen müsste. Ich brauchte eine Person, die mich begleitet und einen Schirm über den Laptop hält.

Mittag. Eine erste Text­fassung ist gemacht. Rosmarie Siegenthaler hat Kartoffeln und Krautstiele gekocht, Cervelats gebraten. Wir essen, und nach dem Abwasch gibt es wieder zu tun: Ich erhitze eine Kanne Rahm auf 72 Grad, damit er pasteurisiert ist und die Bäuerin morgen Butter machen kann. Gleichzeitig müssen die Käse gewendet werden. Später geht Martina Lempen zum Kiosk hoch, um zu prüfen, ob noch Käse und Wurst zum Verkauf vorhanden sind. Ich schaue nach den Rindern, was einen rund einstündigen Fussmarsch bedeutet – inklusive schönste Aussicht.

Am Vortag haben wir auf der Weide Steine gesammelt und auf Haufen ­geschichtet, damit das Weidegras wieder besser wachsen kann. Gegen 16 Uhr koche ich Tee- und Kaffeewasser, es gibt Zvieri, danach überarbeite ich meinen Text – juhuuu –, ich kann ihn sogar an die Redaktion senden, von meinem Stein am Hügel oben.

Um 17 Uhr ist wieder Zeit zum Melken. Das dauert rund eine Stunde. Ich decke derweilen den Tisch für das Abend­essen, und sind die Kühe einmal auf der Weide, helfe ich den Stall zu putzen. Nach dem Znacht bin ich wieder Abwaschfrau, und bald ist es 19.30 Uhr. Wir bleiben noch eine Weile am Tisch sitzen, lesen, lösen Kreuzworträtsel und plaudern. Alle sind müde.

Spätestens um 20 Uhr ziehe ich in mein Schlafhaus. Es ist kalt auf fast 2000 Metern über Meer. Um 21 Uhr kuschle ich mich in meinen Schlafsack und mit der Stirnlampe lese ich ein paar Seiten in einem Buch, bis die Augen zufallen. Es folgt eine lange Nacht mit der akustischen Begleitung leisen Kuhglockengebimmels. Durch das offene Fenster weht kühle, reine Luft. Teilweise muss ich den bösen Zungen recht geben: Mein Alpaufenthalt fühlt sich wirklich fast wie Ferien an. (Berner Zeitung)