Alice Schwarzer und die Merkel-Raute

Eines war klar, bevor es losging: Langweilig wirds nicht. Schliesslich ist weitherum bekannt, dass Alice Schwarzer, Ikone des Feminismus, zu den streitlustigeren Zeitgenossinnen südlich des Nordpols gehört. Schade nur, dass ­Philipp Tingler, Moderator der Reihe «Berner Reden» im Stadttheater, fast nichts zu einer echten Diskussion beitrug.

Zunächst sagte Tingler gar nichts. Nach der Begrüssung (während deren Schwarzer irritierenderweise ihre Hände zur Merkel-Raute formte) verliess der Gesprächsleiter erst einmal die Bühne. Schwarzer durfte 50 Minuten aus ihrem neuen Buch vorlesen, das den Titel «Meine algerische Familie» trägt. Die Verlegerin der Zeitschrift «Em­ma» bestätigte mit den ausgewählten Passagen, dass sie eine hervorragende Reporterin ist.

Aber eigentlich wollten alle sie viel lieber debattieren sehen. Schliesslich war sie zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil ihre Zeitschrift nach den Geschehnissen in Chemnitz Zuspruch von rechts erhalten hatte. Und im Dokfilm «Ein Abend mit Romy» hatte sie von der Affäre zwischen Romy Schneiders Mutter und Adolf Hitler erzählt.

Irgendwann war es dann so weit. Tingler durfte wieder auf die Bühne. «Wir werden jetzt ein bisschen ernst werden», sagte er, Romy Schneider machte er nicht zum Thema. Wobei es schien, als wäre es eh egal, was er im Sinn hatte, Schwarzer sprach, worüber sie gerade Lust hatte. Das waren im Wesentlichen ihre Erfahrungen in muslimischen Ländern. Sie sprach so, dass ihr das gut gefüllte Stadttheater an den Lippen hing.

«Meine Freun­de in Algerien verstehen nicht, dass sich die Europäer auf die Seite der Islamisten werfen», sagte sie. Schwarzer liess sich darüber aus, dass in Deutschland alle, die über Migration sprächen, in die rechte Ecke gedrängt würden. Mit «Wir schaffen das» seien die Probleme nicht aus der Welt geschafft. Für sie ist der Siegeszug der AfD die Folge davon, dass man die Sorgen der Mitläufer nicht ernst nehme. Dass sie selbst in Kritik gerät, ist sie gewohnt. «Ich werde seit 40 Jahren von Teilen der Linken angegriffen.»

Philosoph Tingler versuchte das Gespräch auf die Queer-Bewegung zu lenken, die anders argumentiert als Schwarzer. «Das ist ein akademischer Diskurs, der mich nicht wahnsinnig interessiert», blockte sie ab. Tingler (48) wirkte neben der schlagfertigen Frau (75) wie ein Schuljunge, der trotz Eifer nicht reüssiert. Nach eineinhalb Stunden beendete er die Diskussion. Schade, man hätte Alice Schwarzer gerne länger zugehört. (Berner Zeitung)