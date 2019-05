Aggressive Dogge muss zur Prüfung

Über 45 Kilogramm können ausgewachsene Argentinische Doggen auf die Waage bringen. In ihrer Heimat setzt man sie als Jagdhunde für Grosswild ein. In der Schweiz figuriert das Tier deshalb in mehreren Kantonen auf der Rassenliste. Das heisst, es darf nur mit einer Bewilligung gehalten werden. Im Wallis und in Genf ist die Haltung sogar ganz verboten. Nicht aber im Kanton Bern.