«Afrika ist eine europäische Erfindung»

Die Hautfarbe, das Make-up

Mwambene hält den Berner Journalisten Christian Zeier, treibende Kraft hinter der Veranstaltung, für «einen verrückten Typen, im positiven Sinn». Zeier, der auch für diese Zeitung schreibt, sagt: «Immer wenn ich von einer ­­Reportage in einem afrikanischen Land zurückkehre, merke ich, wie weit entfernt meine ­­Erlebnisse von dem sind, was sich Menschen in Europa gemeinhin unter Afrika vorstellen.» Das Bild des homogenen, rückständigen Kontinents, auf dem die Menschen in Strohhütten ­­leben, sei weitverbreitet. Ihn fasziniere das Gegenteil: Wolkenkratzer und Dynamik in den Grossstädten, massive Gegensätze und «eine riesige Vielfalt in 54 Ländern».

Mwambene arbeitete in Malawi als Journalist, begann als Autodidakt zu performen und Theater zu spielen. Es folgten Auftritte in Deutschland, ehe er an der Berner Hochschule der Künste das teilweise englischsprachige Masterstudium für Theater absolvierte und 2018 abschloss. Jetzt ist er freischaffend. In seinen Performances thematisiert er «den schwarzen Mann in weisser Umgebung», Alltag und Kunst fliessen ineinander: «Meine Hautfarbe ist wie ein permanentes Make-up. Ich kann es nicht einfach entfernen.»

Afrika sei «eine europäische Erfindung», sagt Mwambene, und die Vorstellung halte sich, «dass die Kolonialstaaten die ­­Zivilisation nach Afrika gebracht haben sollen». Der schwarze Mann und die schwarze Frau ­­repräsentierten in westlichen Augen das Wilde, Exotische, ­­Gefährliche, aber auch Rückständige. Bis heute. Das präge seinen Berner Alltag. Die Leute setzten etwa voraus, dass «ich als Schwarzer super gut tanzen kann». Anderseits werde er von der Polizei angehalten und auf Drogen durchsucht.

Mwambene stellt auch fest, dass sich Afrikaner in der Diaspora der westlichen Vorstellung einer diffusen afrikanischen Einheitsidentität anpassten. Würde er in Bern einen Workshop in malawischem Tanz anbieten, sagt Mwambene, es würde wohl niemanden interessieren. «African Dance» hingegen, das in der Realität zwar nicht existiere, funktioniere aber als kommerzielles Label, weil es dem Afrikabild entspreche. Es sei deshalb wichtig, findet Mwambene, dass «auch wir, die hier in Europa ­­leben, das Bewusstsein dafür schärfen, wo wir wirklich herkommen».