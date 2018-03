Äthiopischer Starläufer Bekele kommt nach Bern

Vor 5 Jahren war mit dem Äthiopier Haile Gebrselassie (heute 44) einer der berühmtesten Läufer überhaupt am Grand Prix von Bern am Start. Gebrselassie dominierte als Weltrekordhalter, Weltmeister und Olympiasieger während Jahren über 5000 m und 10 000 m. Sein 9 Jahre jüngerer Landsmann Kenenisa Bekele lief in ähnliche Sphären, verbesserte die Rekorde seines Landsmanns und hält bis heute die Bestmarken auf den beiden längsten Bahnstrecken. Auch Bekele kommt nach Bern.

Gestern gaben die Organisatoren des Grand Prix bekannt, dass der 35-Jährige am 19. Mai die 10 Meilen (16,093 km) in der Bundesstadt unter die Füsse nehmen werde. Bekele hat sich inzwischen auf den Marathon spezialisiert, nach verletzungsbedingt schwierigen Jahren verpasste er 2016 in Berlin den Weltrekord über diese Distanz in 2:03:03 Stunden nur um 6 Sekunden.

In Bekeles Hotel logiert

Die Verpflichtung des als zurückhaltend geltenden 35-Jährigen war möglich durch persönliche Beziehungen des beim GP für die Verpflichtung von Spitzenathleten zuständigen Markus Ryffel. Der frühere Weltklasseläufer weilte vor einigen Wochen für eine Kundenreise in Äthiopien. Dort logierte er im Hotel, das Bekele gehört. «Ihn hatte ich zuvor bereits über Haile Gebrselassie kennen gelernt», sagt Ryffel. «Haile war nach einem Start in Bern von der Atmosphäre begeistert. Dies hat auch eine Rolle bei der Zusage von Bekele gespielt.» Kein höheres Budget

Die Beziehungen halfen auch, das Engagement Bekeles finanziell verkraftbar zu gestalten. Gratis kann ein Läufer dieser Güteklasse nicht verpflichtet werden. Den GP-Organisatoren steht ein Betrag von 60 000 Franken für die Starts von Topathleten zur Verfügung. Mehr Geld wird auch in diesem Jahr nicht ausgegeben, das Spitzenfeld daher insgesamt etwas weniger breit sein als in anderen Jahren. Dafür kommt einer der Besten seiner Zunft in die Bundesstadt.

«Andere Läufe operieren mit weitaus höheren Budgets und Startgeldern als wir. Trotzdem ist es uns gelungen, Bekele nach Bern zu holen», sagt Ryffel. Der Äthiopier wird zuvor am 22. April den London-Marathon bestreiten und dort in einem hochklassigen Feld gegen Weltrekordhalter Eliud Kipchoge (KEN) und Mo Farah (GBR) antreten. «Vielleicht hält Bekele ja den Weltrekord auch im Marathon, wenn er nach Bern kommt», sagt Ryffel.

2013 gewann Haile Gebrselassie den GP mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Bernard Matheka. Eine ähnliche Dominanz erwartet Ryffel diesmal nicht. Der Schweizer Halbmarathon-Europameister Tadesse Abraham, wie Bekele 35 Jahre alt, wird den Äthiopier herausfordern. «Ich traue Tadesse zu, dass er mithalten kann», sagt Ryffel. «Er kennt die Strecke bereits.» (Berner Zeitung)