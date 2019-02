Wer zum Arzt geht, rechnet nicht unbedingt damit, dass dieser gar nicht praktizieren darf. Doch solche Fälle gibt es – auch in Bern. Hier hat eine Frauenärztin anderthalb Jahre lang ohne Berufsbewilligung Patientinnen behandelt. Nicht nur in ihrer Praxis, sondern auch als Belegärztin am Salemspital (siehe Kasten). Dies hatte die «Rundschau» von SRF in einem Beitrag am Mittwoch aufgedeckt.